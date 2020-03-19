Зачем Украина лжет о своих планах по «возвращению Крыма»

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
Во Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Спасет ли «набор для выживания» от коронавируса

Массовые закупки продовольствия – одна из примет текущего кризисаФото: ZUMA/ТАСС
Во многих странах резко возросли продажи так называемых наборов для выживания. Их покупатели полагают, что распространение коронавируса вызовет масштабный социальный кризис, и собираются встретить его по-особому. Каким образом такой кризис удалось предотвратить Китаю и помогут ли при необходимости «наборы для выживания»? Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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У европейцев отнимают деньги и свободу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, чего они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...

«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
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Кого стоит поддержать на выборах президента США

Андрей Черваков, политолог
Оценивать претендентов США надо не через призму их отношения к России. Ибо любой американский президент будет занимать антироссийскую позицию. Лучше для России тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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              Зачем Украина лжет о своих планах по «возвращению Крыма»

              Жители Крыма смеются над утверждениями, что они оккупированы   19 марта 2020, 17:00
              Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
              Текст: Геворг Мирзаян

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              Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией вновь вызвала на Украине бурные заявления об «оккупации» и «планах реинтеграции» полуострова. Однако легко убедиться, что и на Западе, и среди украинских элит никто не верит в реальность подобных сценариев. Почему же, зная, что Крым вернулся на Родину навсегда и полностью для Украины потерян, в Киеве продолжают провозглашать обратное?

              18 марта россияне отмечали шесть лет возвращения Крыма в родную русскую гавань. На Украине эта дата тоже не осталась без внимания – в тамошних СМИ вышла целая серия статей о том, как за шесть лет «оккупации» Крым якобы деградировал.

              «Это такая же оккупация. Это ситуация, когда люди боятся говорить друг с другом. Ситуация, когда люди молчат на улице. Когда боятся сказать свою точку зрения, когда за любым человеком может прийти правоохранительный орган государства-оккупанта. По масштабу нарушения прав человека, по масштабу военных преступлений и преступлений против человечности Крым сопоставим с Донбассом», – говорит представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Украинские активисты не только коллективно поплакали о «политических репрессиях» на полуострове, но и помечтали о том, как будут проводить декоммунизацию там после того, как вернут его под суверенитет Киева. «Мы не ставим вопрос «если». Мы ставим вопрос «когда», – говорит Антон Кориневич о возвращении полуострова.

              Да, как это ни странно, у Украины есть стратегия, которая, как считают тамошние политики и политологи, приведет к восстановлению украинского суверенитета над Крымом. Даже несколько стратегий.

              Так, по словам бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, шанс на возвращение Крыма Украине возникнет в случае, если полуостров будет проблемой для России. «Главной целью пока является сделать Крым максимально неподъемной ношей для Москвы в экономическом плане. Чтобы Крым ничего не производил, чтобы туда никто не заходил и денег не привозил. Чтобы Крым стал своего рода выжженной землей – ни нам, ни вам. После чего, возможно, в перспективе Кремль может сбросить эту территорию как убыточную», – говорит газете ВЗГЛЯД украинский политолог Анатолий Октисюк.

              Другой вариант озвучивает секретарь СНБО Украины Андрей Данилов – по его словам, в будущем «то, что случилось с СССР, когда он за считаные месяцы начал разваливаться, случится и с Российской Федерацией». После чего Украина заберет Крым без всякой войны.

              Странные стратегии. Прежде всего потому, что Крым не является для России ношей – в него не вбухивают деньги, а инвестируют средства как в курортный регион, способный приносить серьезный доход. Разговоры о том, что туда ездят «в основном только туристы, которые жалуются на сервис и цены», нивелируются двумя простыми цифрами. Первая – это 1,1 миллиона. Ровно столько украинских граждан посетили Крым в 2019 году. Вторая – 100 тысяч. Ровно на столько количество украинских туристов в Крыму увеличилось по сравнению с 2018 годом. И это уже не говоря о миллионах туристов в целом.

              Кроме того, ставки буйных соседей на территориальную дезинтеграцию России всегда умиляют – ведь если Россия действительно распадется, в ней начнутся беспорядки и гражданский конфликт, то соседям прилетит в первую очередь. В прямом и переносном смысле.

              Однако главное, чего не достает украинской стратегии – это мер по повышению имиджа Украины среди крымского населения. А население полуострова сегодня является тотально пророссийским и категорически не считает, что находится под оккупацией. Да и президент Зеленский это понимает – поэтому приходил к власти с обещанием бороться за умы и сердца жителей «оккупированных территорий».

              Как же Киев борется за эти умы?

              Хозяин слова

              Прекрасной иллюстрацией служит проблема подачи воды в Крым по Северокрымскому каналу. Если бы Киев отказался от блокад и возобновил ее подачу (ради блага тех, кого считает своими гражданами), то сделал бы первый шаг на пути улучшения своего имиджа на полуострове.

              И вот премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале марта на одном из ток-шоу заявил о намерении сделать этот шаг. Однако премьер сразу же подвергся жесточайшей критике как со стороны украинских националистов, так и со стороны более грамотных представителей «патриотического сообщества». «Снабжение водой невозможно без заключения сделок, которые, в случае заключения, будут означать юридическое признание российской оккупации Крыма», – поясняет депутат Владимир Арьев.

              И вместо того, чтобы изыскивать средства для решения этих вопросов (проигнорировать мнение националистов и искать способы поставки воды), глава кабмина просто изменил свою позицию.

              Сначала он уточнил, что вода будет доставляться выборочно. «Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак, и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами», – пояснил Денис Шмыгаль. А затем премьер и вовсе открестился от своих намерений, заявив, что «по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно», и исчезнут эти технические причины лишь после «деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины».

              По сути, он согласился с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в том, что «вода – это тоже оружие для нас, и мы должны его использовать». То есть использовать против жителей Крыма, которых украинские власти считают собственными гражданами. Где же тут борьба за их умы и сердца?

              Не обменять, а признавать

              Так что, по сути, никакой борьбы за «реинтеграцию» полуострова нет – в Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, что Крым они уже не вернут. Ни сами, ни с помощью друзей-спонсоров-хозяев из международного сообщества. Лидеры США, Германии, Франции и других стран, которые ввели санкции против России за Крым, тоже прекрасно понимают, что ни нынешние, ни будущие ограничения не заставят Москву отказаться от полуострова. И главное – что сами жители региона категорически не хотят вновь стать гражданами Украины. Тогда зачем вся эта достойная компания упорствует? В чем смысл их внешне бессмысленных и ритуальных действий и заклинаний?

              Запад руководствуется двумя моментами – русофобией и стремлением не потерять лицо. Часть западной элиты выступает за тотальное сдерживание Москвы – и крымский вопрос дает ей повод для ужесточения санкционного режима. Более прагматичная часть элиты понимает бессмысленность противостояния с Россией (хотя бы потому, что этот конфликт усиливает реальных врагов США – тех же китайцев), однако отказаться от этого конфликта без ущерба для собственной карьеры не может. Ведь тогда электорат поинтересуется у той же Меркель, зачем нужно было городить огород и рвать отношения с Москвой? Ради чего была вся эта истерика?

              Что же касается Украины, то ее, выражаясь словами Антона Кориневича, «стратегическое намерение держать тему Крыма в повестке всегда» объясняется не реальным стремлением вернуть Крым, а желанием текущей «майданной элиты» банально выжить. Выжить она может лишь при сохранении российско-западного конфликта и санкционного режима против России. А все это возможно лишь при сохранении напряженности вокруг конфликтных точек. Именно поэтому Киев не идет на деэскалацию ситуации в Донбассе и пытается постоянно поддерживать на повестке дня крымский вопрос.

              Проблема в том, что если Запад от своей политики по Крыму особо не страдает, то вот для Киева подобная политика становится очень затратной.

              И не только потому, что киевские власти разоряются на оплату труда назначенных чиновников «Автономной Республики Крым», которые сидят в Киеве и протирают штаны за оклад. Дело тут прежде всего во внутриполитических последствиях.

              Поддержание и сакрализация идеи «оккупации Крыма» лишь бередит украинские раны, усиливает позиции националистов и превращает тему полуострова в виртуального «белого слона», которого нельзя даже обменять. «Отказ от притязаний на Крым в обмен на уступки по Донбассу – это политическое самоубийство для любой украинской власти. Киев – это пороховая бочка, и Зеленский там боится делать лишнее движение. Понимает, что его снесет любым взрывом – ведь он колосс на глиняных ногах», – говорит Анатолий Октисюк.

              Единственная проблема для России от всей украинской и западной стратегии заключается в том, что распространение мифов о Крыме мешает процессу нормализации российско-европейских отношений. Однако у Москвы есть рецепт борьбы с этой проблемой – она приглашает западных гостей лично приехать и посмотреть на «ужасы оккупации». «Где каратели, спрашиваю я вас? А где сопротивляющиеся оккупации партизаны? Где вообще оккупанты в Крыму? Судя по всему, для вас оккупанты – это 2,5 млн крымчан, которые живут на своей земле и вполне довольны жизнью, говорят, как и говорили на русском, украинском и крымско-татарском языках и никаких проблем в связи с этим не испытывают. Еще раз повторяю, приезжайте и убедитесь сами», – заявил представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

              И западные гости едут. По словам Марии Захаровой, в 2019 году на полуострове и в Севастополе успешно прошло более 70 значимых международных мероприятий. Да, едут не топ-чиновники ЕС и не министры тамошних правительств, а местные депутаты и общественники – однако они, возвращаясь домой, пробивают окно Овертона. Рассказывают местным СМИ и своим коллегам о том, что крымчане довольны возвращению в Россию и назад на Украину не стремятся. А значит, в будущем – пусть даже и не близком – куда более вероятным сценарием видится не сбрасывание Россией «крымской ноши», а смирение Запада с российским суверенитетом над полуостровом.

              А в дальнейшем – и смирение Украины.


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