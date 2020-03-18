В Швеции обвинили Украину в фашизме из-за политики по водоснабжению Крыма

От политики охваченного фашистскими течениями режима Украины по водоснабжению Крыма страдает гражданское население полуострова, но Киев это не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

«Националисты-экстремисты считают, что вода – это инструмент, с помощью которого можно поставить Россию на колени. А то, что на самом деле их метод – военное преступление, которое бьет по всему населению Крыма, они отрицают», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Издание подчеркивает, что вода, которую могли бы получать жители Крыма, уже шесть лет сливается в Черное море.

«Это конфликт между охваченным фашистскими течениями режимом, жаждущим превратить воду в инструмент давления, и гражданским населением, страдающим от жажды без всякой необходимости», – пишет автор статьи.

Он заметил, что «друзья Украины», в число которых входят Швеция и Польша, на подобное нарушение международного права никак не реагируют.

7 марта глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока Киев не оставит свои претензии на российский полуостров и не гарантирует безопасность поставок.

Добавим, что новый премьер Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, так как это вопрос «гуманитарной ответственности». При этом он заявил, что подавать воду Киев не имеет технической возможности «до возвращения полуострова в состав Украины».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заметил, что «это стандартно для политиков Украины – говорить здравые вещи, а потом под давлением националистов дезавуировать свои заявления».

Газета ВЗГЛЯД писала об ущербе, который наносит Крыму украинская водная блокада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД