В Крыму заявили, что не собираются прикасаться к воде с Украины

Крыму не нужна днепровская вода, пока Киев не оставит свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов заявил, что если в Киеве называют Крым украинским, «а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», передает РИА «Новости».

«Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», – добавил он.

По словам главы крымского парламента, у полуострова имеется своя программа по обеспечению водой.

«Мы знаем, что нам нужно делать, и будем в этом направлении работать», – подчеркнул Константинов.

При этом, по его словам, необходимо вкладывать деньги в восстановление Северо-Крымского канала, однако нет гарантий, что украинская сторона в один момент снова не перекроет поставки.

Ранее новый премьер Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды Киевом в Крым, заявив, что это вопрос «гуманитарной ответственности». Он указал, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

Однако позже на своей странице в Facebook он написал, что позиция украинских властей по поводу водоснабжения Крыма «остается неизменной».

«Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до возвращения полуострова в состав Украины», – заявил он.

По его словам, «техническая трудность» заключается в том, что «невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «это стандартно для политиков Украины – говорить здравые вещи, а потом, под давлением националистов, дезавуировать свои заявления».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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