Эксперт: Поправки к Конституции дадут импульс цифровому развитию страны

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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Эксперт: Поправки к Конституции дадут импульс цифровому развитию страны

              10 июня 2020, 19:52

              Текст: Олег Исайченко

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              «Цифровые» поправки содержат посыл для законодателей – формировать продуманную и безопасную «оболочку» для развития IT-сферы в России. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Кирьянов. Так он прокомментировал итоги совещания, которое Путин провел в среду с главами российских IT-компаний.

              Член Общественной палаты Артем Кирьянов особо приветствовал тот факт, что на совещании у президента зашла речь о налоговом маневре для IT-компаний. «Самый важный вопрос сегодня – сформировать Россию как юрисдикцию, привлекательной для деловых людей из IT-сферы, в том числе для тех, кто пока предпочитает вести свой бизнес за пределами РФ. И именно налоговое стимулирование на территории России позволит привлечь лучшие интеллектуальные ресурсы для создания независимого IT-кластера на уровне мировых стандартов», – сказал Кирьянов.

              Собеседник добавил, что участники совещания говорили о других способах максимальной поддержки российских компаний, чтобы они не уходили за рубеж. «Нужно сделать так, чтобы вести IT-бизнес даже на иностранных рынках было выгоднее из России. Комплекс мер, который называется «налоговым маневром», может подразумевать и снижение страховых взносов для компаний, разрабатывающих программное обеспечение, и снижение налога на прибыль, меры опережающего развития облачных сервисов, дополнительная поддержка экспорта», – перечислил член Общественной палаты.

              По его словам, Россия теперь сформулировала условия для IT-прорыва на уровне международных стандартов. «Сегодня на совещании у президента был обозначен тот уровень, на котором должно вестись обсуждение IT-проектов и вопросов цифровизации страны в целом. Этот уровень крайне высок. Во многом он даже выше мирового по запросу на развитие, на кадры для будущего мира – такого мира, каким он будет через 15-30 лет. На протяжении целого ряда лет государство и так поддерживало IT-отрасль, но сегодня мы должны комплексно поддержать все усилия российских IT-операторов. Нужно поддерживать их таким образом, чтобы они в ближайшие несколько лет могли выдерживать самую серьезную международную конкуренцию», – подчеркнул Кирьянов.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций. В совещании, которое прошло в режиме онлайн-конференции, участвовали представители Мегафона, Сбербанка, Mail.ru Group, МТС, Ростелекома, Вымпелкома, Яндекса и других компаний. Путин подчеркнул, что по целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи и интернета, «Россия уверенно входит в число мировых лидеров».

              Президент призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах». «Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий», – сказал президент. Путин подчеркнул, что «при самом, конечно, строгом контроле, такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть». Путин также просил правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного режима конкурирования, включая решения по комплексному налоговому маневру для предприятий, связанных с IT-сферой.

              Кирьянов также напомнил о важности «цифровых» поправок к Конституции, которые обсуждается в эти дни на фоне подготовки к общероссийскому голосованию 1 июля. «Поправки в Конституцию готовились достаточно давно, и та их часть, которая связана с IT-сферой, разрабатывалась при непосредственном участии ведущих российских специалистов, в частности Натальи Касперской. Самое главное, что «цифровые» поправки тоже содержат посыл для законодателей – формировать продуманную и безопасную «оболочку» для развития IT-сферы в России», – сказал Кирьянов.

              По словам собеседника, появление поправок означает, что президент и правительство прекрасно понимают и важность защиты персональных данных в современном мире, и важность защиты информации в целом, ведь поправки говорят о безопасности пользователей в киберпространстве.

              «В период распространения коронавируса основная масса людей пользовалась компьютерами гораздо активнее, чем обычно. И по материалам МВД мы видим, как скакнул вверх уровень киберпреступлений. Внесение IT-поправок в Основной закон позволит быстрее навести порядок в цифровой сфере, оснастить цифровой сегмент экономики нормативными актами. Поправка даст импульс цифровому развитию страны на годы вперед. В частности, рядовые российские граждане получат дополнительную поддержку в IT-сфере – техническую, технологическую и образовательную», – заключил Кирьянов.

              Напомним, ранее член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Наталья Касперская сообщила, что представители отрасли разработали дополнение к статье 71 в третьей главе Основного закона. Суть предложения – ввести норму о том, что в ведении Российской Федерации будут находиться не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии и оборот данных.


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