ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ

Евросоюз призвал США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Перед лицом этой глобальной угрозы (пандемии коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение», – говорится в совместном заявлении политиков, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.