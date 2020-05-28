Саакашвили предупредил о «балканизации» Украины

Украинские власти опасаются, что из-за усиления российского влияния в ряде регионов произойдет «балканизация» страны, заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«Мы оказались сейчас в ситуации, когда Россия получит выгоду от отсутствия процесса реформ на Украине. Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных», – передает его слова ТАСС.

Саакашвили заявил, что есть опасность, что «отдельные регионы могут попасть под российское влияние».

«Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован», – заявил экс-президент Грузии.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.

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