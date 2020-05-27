Медведчук призвал Киев пригрозить МВФ дефолтом

Киев должен либо реструктуризировать долг перед МВФ, либо объявить дефолт, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук отметил, что «дефолт – это отказ, добровольный, государства от выплаты внешних займов на тот период, когда он и объявляется», передает «112 Украина».

«Так Украине это и надо», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Медведчука, следовало «поставить условие перед МВФ»: либо фонд «переносит долговые обязательства во времени, реструктуризирует» долг Киева, либо Украина «не будет платить и объявит дефолт». Медведчук считает, что «такая постановка вопроса» заставила бы МВФ «задуматься».

Он подчеркнул, что из-за коронавируса МВФ оказывает содействие многим странам и «идет на снижение обязательств и предоставление даже льготных кредитов, а от Украины требуют по полной – цинично и издевательски».

Медведчук призвал «радикальным образом менять экономический курс», поскольку «курс, который идет при Порошенко – он себя исчерпал». Договор Украины о зоне свободной торговли с Евросоюзом «привел экономику в то состояние, которое ощущали последние годы», заявил Медведчук.

«Якобы был рост 2–4%, но этот рост не давал ничего в вопросах благосостояния», – сказал он, отметив, что «жилищно-коммунальные тарифы выросли на 600%».

Медведчук считает, что значительное число политиков, пришедших во время президентства Владимира Зеленского, «работают не на интересы Украины», если «говорить об экономическом развитии, то правительство, которое поставлено сегодня господином Зеленским и поставлено сегодня в результате внешнего управления западными центрами, в том числе и теми организациями, которые заинтересованы в получении финансов и в обеспечении возврата долгов, а это в первую очередь МВФ и многие другие неправительственные фонды.

Напомним, Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что до конца мая Киев надеется получить от МВФ минимум 1,75 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

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