Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов

На рабочем уровне достигнуто соглашение с Киевом о новом механизме кредитования стенд-бай на 5 млрд долларов на 1,5 года, сообщила глава миссии МВФ Иванна Владкова-Холлар.

Средства планируется направить на борьбу с пандемией коронавируса. передает ТАСС.

Новый резервный кредит «нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям», передает РИА «Новости».

Договоренности должны быть утверждены исполнительным советом МВФ.

Напомним, глава министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что до конца мая Киев надеется получить от МВФ минимум 1,75 млрд долларов.

МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.