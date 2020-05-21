Минфин Украины назвал объем первого транша от МВФ

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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Мелита Вуйнович: ВОЗ – не контролер смерти

Мелита Вуйнович объяснила, почему в России низкий коэффициент смертности от COVID-19Фото: Владимир Гердо/ТАСС
«Россия – не единственная страна с таким низким коэффициентом летальности от COVID-19. При этом ВОЗ не занимается оценками точности данных, поступающих в официальном порядке от стран», – заявила в интервью газете ВЗГЛЯД представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она рассказала о роли ВОЗ в борьбе с пандемией и достоверности данных о пострадавших от нового вируса. Подробности...
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Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...

Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
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Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
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          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
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          • Ухудшилось

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          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

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              Минфин Украины назвал объем первого транша от МВФ

              21 мая 2020, 13:12

              Текст: Евгения Шестак

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              Размер первого транша новой кредитной программы Международного валютного фонда может составить минимум 1,75 млрд долларов, заявил глава министерства финансов Украины Сергей Марченко.

              Ожидается, что деньги поступят на счета Украины до конца мая 2020 года, передает издание «Новое время».

              «Мы сейчас финализируем меморандум и после этого ожидаем решения борда МВФ о новой программе. Ожидаем первый транш до конца мая, его объем будет как минимум 1,75 млрд долларов», – заявил Марченко.

              Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев и МВФ подпишут меморандум о новой программе кредитования в мае.

              Напомним, МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатежеспособных банков. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил об обмане МВФ в отношении Украины после принятия закона о банковском регулировании.

              Киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что если МВФ не выделит Киеву очередной кредит, Зеленскому придется срочно бежать из страны.


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