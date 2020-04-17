Предсказано бегство Зеленского в случае провала сделки с МВФ

Если Международный валютный фонд не выделит Киеву очередной кредит, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется искать самолет и срочно бежать из страны, считает киевский политолог Михаил Погребинский.

В эфире телеканала NewsOne эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования. По его словам, без кредита МВФ украинские власти не смогут выплатить пенсии и зарплаты, передает РИА «Новости».

Если же власти примут решение о запуске печатного станка, что через полтора-два месяца после этого доллар будет стоить в районе 300 гривен, предупредил Погребинский.

Напомним, МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита. 13 апреля Верховная рада Украины отказалась рассматривать постановления об отмене принятого законопроекта о введении рынка земли. Теперь документ может быть передан на подпись Зеленскому.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.