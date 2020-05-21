Президент Украины Владимир Зеленский подписал «антиколомойский» закон, принять который требовал Международный валютный фонд.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года», – сообщила пресс-служба Зеленского, передает РИА «Новости».

Там отметили, что закон предусматривает изменения, направленные на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка.

«Законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленных на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов», – пояснили в офисе Зеленского.

Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.