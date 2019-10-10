Украина отказалась возращать «Приватбанк» Коломойскому

Украина не намерена возвращать «Приватбанк» бизнесмену Игорю Коломойскому, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина нет», – приводит РИА «Новости» ответ Зеленского на вопрос журналиста, вернет ли Киев «Приватбанк» Коломойскому.

Зеленский в четверг проводит первую на посту главы государства пресс-конференцию.

Ранее СМИ сообщали, что возможный компромисс новых властей Украины с Коломойским по «Приватбанку» привел в бешенство МВФ и может не только лишить Киев финансов, но и политической поддержки со стороны Запада.

Напомним, киевский суд признал незаконной национализацию «Приватбанка» по иску олигарха Коломойского, однако минфин и нацбанк подали апелляции на решения судов, а Зеленский заявил, что в ситуации с «Приватбанком» собирается защищать интересы граждан и государства и не будет занимать сторону бывших владельцев банка.