МВФ «пришел в бешенство» из-за планов властей Украины по Коломойскому

Возможный компромисс новых властей Украины с олигархом Игорем Коломойским по «Приватбанку» привел в бешенство МВФ и может не только лишить Киев финансов, но и политической поддержки со стороны Запада, пишут СМИ.

Коломойский оспорил национализацию принадлежавшего ему «Приватбанка» в суде. В суд вызвана экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, которая обвиняет кредитную организацию в создании финансовой пирамиды. После вызова ее в суд Гонтареву, которая живет в Лондоне, сбила машина, на Украине сожгли ее дом и машину ее сына. Коломойский причастность опровергает, пишет The Economist.

В свою очередь, премьер Украины Алексей Гончарук уже выдвинул идею компромисса с Коломойским, что привело в бешенство МВФ, пишет издание. Указывается, что отказ от национализации «Приватбанка» может стоит Украине как потери программы МВФ, так и в целом готовности Запада поддерживать Киев в политическом и военном отношении.

Издание пишет, что от способности президента Украины Владимира Зеленского победить коррупцию во многом зависит то, насколько твердо Запад поддерживает Украину. Сейчас многое решит битва за «Приватбанк». При этом Зеленский в сложном положении – он тесно связан с Коломойским, на телеканале которого состоялось его комедийное шоу, пишет The Economist.

Напомним, ранее киевский суд признал незаконной национализацию «Приватбанка» по иску олигарха Коломойского, однако минфин и нацбанк подали апелляции на решения судов, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «Приватбанком» собирается защищать интересы граждан и государства и не будет занимать сторону бывших владельцев банка.