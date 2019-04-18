Суд Киева признал незаконной национализацию «Приватбанка» Коломойского

Окружной административный суд Киева по итогам рассмотрения иска бизнесмена Игоря Коломойского признал незаконной национализацию украинского «Приватбанка», сообщили в пресс-службе суда.

Иск Коломойского был подан к национальному банку Украины, кабмину, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО «Приватбанк», и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка, передает ТАСС.

НБУ заявил, что намерен обжаловать вердикт в апелляционном суде.

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Напомним, в 2015 году после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области. В следующем году украинские власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк».

Коломойского связывают с Владимиром Зеленским, одержавшим победу над действующим украинским президентом Петром Порошенко в первом туре выборов. По последним данным, практически три четверти избирателей (73%), которые определились с выбором, готовы отдать свой голос за Владимира Зеленского во втором туре украинских выборов; Порошенко готовы поддержать 27%.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.

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