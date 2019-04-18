Зеленский по рейтингам увеличил отрыв от Порошенко

Практически три четверти избирателей (73%), которые определились с выбором, готовы отдать свой голос за Владимира Зеленского во втором туре украинских выборов, говорится в опросе, проведенном социологической группой «Рейтинг».

За действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 27% из тех, кто определился с выбором, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Среди тех, кто намерен прийти на избирательный участок, за Зеленского планируют проголосовать 58%, за Порошенко – 22%.

Отмечается, что 52% из числа всех опрошенных готовы поддержать Зеленского, 19% планируют отдать голос за Порошенко, 19% пока не определились, а 10% не планируют голосовать.

При этом исследование показало, что Зеленский обходит оппонента во всех возрастных категориях. Его позиции лидируют среди жителей востока, юга и центра страны, а на западе Украины позиции политиков почти равны.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Исследование было проведено 12-16 апреля. В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов. Погрешность составляет 1,8%.

Ранее был опубликован опрос Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому из числа определившихся с выбором во втором туре украинцев 72,2% проголосуют за Владимира Зеленского, только 25,4% готовы отдать свой голос за действующего президента Петра Порошенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД