Мэр Черкасс решил подать в суд на Зеленского

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НОВОСТЬ ЧАСА:США отказались ограничивать свои системы ПРО
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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго
Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина
Должны ли летчики уводить падающий самолет от домов
Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Пора валить из городов
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
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Восстановление Большой России–Евразии
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
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Украинский «карточный домик» рухнул
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
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Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
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