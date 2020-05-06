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6 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

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              Коронавирус спровоцировал бунт против Киева

              Карантинные меры породили на Украине массовые акции протеста   6 мая 2020, 19:35
              Фото: REUTERS/Gleb Garanich
              Текст: Николай Стороженко

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              Пандемия коронавируса послужила еще одним примером того, насколько расшатана и ослаблена украинская власть. Дошло до того, что мэры украинских городов начали вести собственную, противоречащую звучащей из Киева, политику ослабления карантина. Кто стал застрельщиком этого движения и каковы причины украинского антикарантинного бунта?

              До последнего времени на Украине режим АТО (или ООС, как теперь его предпочитают именовать в Киеве) действовал на территориях мятежных Донецкой и Луганской областей. И вот в мае 2020 года Черкассы – областной центр в центральном регионе Украины – оказался в шаге от АТО. «...сегодня мне докладывали, что большое количество сотрудников СБУ приехало в наш город и ходят по областной прокуратуре... Роют архивы за 2016, 2017, 2018 годы, собираются проводить обыски в Черкасском городском совете», – рассказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко журналистам 6 мая. 

              Приехали не только сотрудники СБУ. За несколько дней до этого советник Бондаренко и главный муниципальный инспектор Черкасс Станислав Коломиец написал в Facebook о том, что в город ввели подразделения Нацгвардии. СБУ и Нацгвардия появились в Черкассах не вдруг. Виной тому карантин, а если точнее – несколько связанных с ним обстоятельств.

              Черкасский бунт

              Анатолий Бондаренко, что называется, ворвался в украинскую новостную повестку. 30 апреля исполнительный комитет Черкасского городского совета разрешил возобновить работу магазинам (непродовольственных товаров), мастерским, парикмахерским и салонам красоты, рынкам и ярмаркам, кафе и ресторанам (на летних площадках). Все вышеперечисленное в масштабах всей Украины начнет вводиться только с 12 мая. В других городах за самовольное начало работы полиция составляет протоколы и штрафует. 

              В адрес Бондаренко сразу посыпались угрозы: «Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!» – написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Президент Украины Владимир Зеленский передал мэру публичный привет. Были и другие «приветы». Позднее Бондаренко рассказывал журналистам, что позвонили все, кто мог. В том числе и СБУ, конечно.

              Однако Авакову и МВД в целом мэр посоветовал заниматься своими обязанностями: «В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая [угонами]. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет». К тому же прибавил, что прошло то время, когда граждане Украины боялись правоохранительных органов.

              Официальная украинская табель о рангах не дает необходимого понимания роли Авакова в украинской политике. Он является несколько более масштабной фигурой, чем просто министр внутренних дел. Достаточно сказать, что он бессменно занимает этот пост с момента назначения в 2014 году. И он – единственный из организаторов переворота, кто не только сохранил, но и упрочил свою власть. По факту Бондаренко публично «послал» Авакова. А это требует большей смелости, чем просто ослабить или нарушить карантин.

              Поэтому с «приветом» Зеленского мэр Черкасс уже и вовсе не церемонился. «Я думал, что президент передаст привет «Эпицентру», который нарушает все правила карантина. Но передали мне», – прокомментировал он журналистам эту пикировку с центральной властью, намекая на одну из коллизий карантина. 

              Все равны, но некоторые равнее

              Продовольственные супермаркеты на Украине работают почти в обычном режиме. А вот со строительными супермаркетами и небольшими магазинами формата DIY все иначе. Правительство долго решало, что с ними делать. В итоге сначала им разрешили работать на условиях продуктовых магазинов, но уже на следующий день запретили. И все ушли в простой. Все, кроме сети «Эпицентр».

              Формально – потому что сеть торгует и продовольственными товарами. К тому же ее супермаркеты сдают в аренду площади службам доставки, на которых карантинные ограничения не распространяются. По факту же весь срок карантина «Эпицентр» работал в обычном режиме – для порядка обвесив «неработающие» отделы предупреждающими объявлениями. Но кассы пробивали весь товар без ограничений.

              Собственно, «Эпицентр» стал одним из поводов для протеста предпринимателей, пикетировавших Кабмин:

              «Если карантин, то для всех. Почему мы не работаем, а «Рошен» [экс-президента Украины Порошенко – прим. ВЗГЛЯД] работает, «Эпицентр» работает, «Макдональдс» работает. А если не для всех, то давайте открывать всех. А не так, что карантин только для малого бизнеса, а крупный бизнес работает», – с такими вопросами вышли к чиновникам предприниматели 29 апреля. То есть демарш Черкасского исполнительного совета – лишь продолжение этого протеста и ответ на неравноправные условия, в которые поставили бизнес.

              «Когда Кабмин принял постановление о карантине и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его [«Эпицентр»] вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди», – рассказывал Бондаренко. А на угрозы и приветы мэр и сам ответил угрозой: «Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент».

              Местная партизанщина

              Нужно отметить, что мэр Черкасс – не единственный нарушитель, а такая нервная реакция на его действия центральных властей обусловлена скорее тем, что он все сделал по порядку, смягчил карантин массово и оформил все документально.

              К примеру, в Киеве с 5 мая разрешили работу кофеен (на вынос). Однако это по сути только легализовало существовавшее положение дел. Большая часть предпринимателей так или иначе работали: развозили кофе по району под заказ либо выносили к входу. Работу парикмахерских с 1 мая разрешили и в Житомире, в Мукачево (Закарпатье) открыли даже торговые центры. То есть ползучим образом процесс размывания и частичной отмены ограничений идет.

              Причин сразу несколько. Украина ушла на карантин еще в марте. Те, кто в последнее время осаждает местную власть – в основном мелкий и средний бизнес. Где-то далеко, в США и Европе, правительства выделяют миллиарды долларов на поддержку бизнеса. Соответствующие решения на Украине приняты только 4 мая. Предприниматели в один голос говорят, что готовы бунтовать.

              Поэтому мэры городов, по сути, выбирают меньшее зло и идут на тайные или явные поблажки.  

              Уверенности бизнесменам придают и особенности украинской статистики. По состоянию на 6 мая на Украине чуть более 13 тыс. заболевших, то есть меньше, чем в соседней Белоруссии. В Белоруссии, напомним, живет 9,5 млн человек против более тридцати миллионов на Украине. То ли ранний уход на карантин действительно помог, то ли часть заболевших на Украине попросту не диагностированы. По крайней мере, по официальным данным, на Украине тестируют примерно в восемь раз реже, чем в России.

              К тому же действительно напряженная ситуация с заражением сохраняется в нескольких западных областях. А остальным, той же Черкасской области с 314 заболевшими, непросто понять, зачем (а главное сколько) еще им сидеть взаперти и без работы. 

              ***

              В правительстве Украины уже успели пояснить, что 11 мая будет условным сроком начала выхода из карантина. Смягчать его начнут постепенно. К примеру, киевское метро запустится не раньше июля, учебные заведения не откроют до сентября, возможно и новое ужесточение – если количество заболевших будет расти.

              Однако растущий протест бизнеса и местной власти говорит о том, что Киеву будет непросто загнать людей в изоляцию после того, как карантинные меры будут ослаблены.


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