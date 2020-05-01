На Украине завели дело из-за решения властей Черкасс ослабить карантин

Национальная полиция Украины возбудила дело из-за решения властей города Черкассы ослабить карантинные меры, введенные из-за коронавируса, сообщили в ведомстве.

Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Перед этим кабинет министров Украины разрешил работу продуктовых рынков во время карантина.

«Черкасским отделом полиции сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)», – передает РИА «Новости» сообщение Нацполиции.

В ведомстве добавили, что «с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований – привлекать нарушителей к административной ответственности».

Тем временем мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заступился за бизнес.

«Черкасский исполнительный комитет только восстановил справедливость социальную, поскольку, по моему мнению, ничем не отличается большой строительный гипермаркет от маленького магазина строительных товаров. Гражданин Украины, согласно конституции, имеет право выбирать. И он, придерживаясь санитарных условий, должен посетить тот или иной магазин. Друзья, по моему мнению, пора заканчивать с этим и думать о стране. Карантин – это хорошо, только он может полностью разрушить нашу экономику», – заявил Бондаренко.

Мэр подчеркнул, что уголовным делом его «не запугать».

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксирован 10 861 случай заболевания, умерли 272, выздоровели 1 413 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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