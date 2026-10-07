Минэкономразвития опровергло введение платы за услуги в МФЦ

Tекст: Катерина Туманова

«Порядок организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ не меняется и не предполагает взимание платы за подачу заявлений, получение результатов и консультирование в офисах МФЦ», – приводит РИА «Новости» пояснение Минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что предложенные поправки в Федеральный закон «О почтовой связи» касаются участия организаций федеральной почтовой связи в предоставлении госуслуг с 1 марта 2027 года.

Плата может взиматься исключительно за дополнительные услуги почты по приему или доставке документов, если гражданин сам выберет такой способ взаимодействия.

Ранее РБК сообщил о введении платных госуслуг на почте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры предложило установить предельную плату за госуслуги на почте, а также создать электронную почтовую систему на базе государственного портала.



