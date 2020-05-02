Врач объяснила разницу в течении COVID-19 у мужчин и женщин

Кандидат медицинских наук Алла Минурова объяснила, почему мужчины тяжелее женщин переносят вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 и чаще оказываются в реанимации.

Минурова напомнила, что COVID-19 вызывает легочную гипоксию – низкое количество кислорода в крови, от чего сильно страдают все органы и ткани организма. «Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины», – пояснила врач в интервью телеканалу «МИР 24».

По ее словам, шанс выжить при тяжелых состояниях, которые сопровождаются гипоксией, у женщин гораздо выше, чем у мужчин. «Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины. Это факт, доказанный медициной, который известен. Это наша физиология – мужская и женская», – отметила Минурова.

Кроме физиологии, фактором более высокого риска для мужчин является образ жизни, добавила врач. «Мужчины меньше следят за своим здоровьем, меньше внимания обращают на хронические состояния, которые могут усугубить течение любого заболевания… Как правило, женщины чуть лучше заботятся о себе, а мужчины к своему здоровью относятся несколько прохладно», – считает Минурова.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что мужчины заражаются коронавирусом чаще женщин. Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико также заявил о высокой смертности мужчин от коронавируса.

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