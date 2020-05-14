Министр культуры излечилась от коронавируса

Глава министерства культуры Ольга Любимова, у которой ранее был диагностирован коронавирус, уже выздоровела и вышла на работу.

«Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», – передает ее слова ТАСС.

Любимова лечилась от коронавируса дома в течение около трех недель.

«Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее, но мы взаимодействовали в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом», – сообщила министр культуры.

О заболевании Любимовой коронавирусом стало известно 6 мая.

Также вирус был выявлен у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.