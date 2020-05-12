Песков госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом, он находится в больнице.

«Да, я заболел. Лечусь», – передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что очно контактировал с президентом Владимиром Путиным уже больше месяца назад.

Напомним, коронавирус ранее выявили у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.