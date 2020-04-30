У Мишустина обнаружен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путин, что заболел коронавирусом. Он предложил на должность и.о. премьера Андрея Белоусова.

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Об этом он сообщил на встрече в режиме видеоконференции.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», – передает слова Мишустина ТАСС.

Он отметил, что от дисциплины каждого зависит дата, когда страна вернется к полноценной жизни. Председатель правительства призвал россиян беречь себя и своих близких.

Мишустин предложил на должность и.о. премьера Андрея Белоусова.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи, с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам», – сказал премьер.

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Мишустин будет оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан.

«Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь», – сказал глава государства.

Он попросил его позвонить из больницы. Также президент согласился с предложением назначить Белоусова и.о. премьера.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Мишустин – это человек, который постоянно проверяется, однако «практика показывает: никто отгородиться от болезни не может».

Напомним, ранее коронавирусом переболел также главврач Коммунарки, где лечат инфицированных этим заболеванием пациентов. В Великобритании коронавирус в тяжелой форме перенес премьер Борис Джонсон.