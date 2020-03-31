Главврач Коммунарки рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Главный врач больницы в Коммунарке, где лечат больных с COVID-2019, Денис Проценко рассказал, что действительно заразился коронавирусом и «изолировался в своем кабинете».

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», – написал он в своем Facebook.

Ранее о заражении Проценко коронавирусом сообщили на «России 24».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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