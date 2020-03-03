Пациентов с подозрением на COVID-19 начали перевозить в Москве в новую больницу

В Москве пациентов, у которых подозревают заражение коронавирусом, переводят в новую больницу, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Пациентов начали переводить из инфекционной больницы №1 в новую клинику в Коммунарке, передает РИА «Новости».

Прежде сообщалось, что в рамках карантина переведут пациентов, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ и которые приехали из государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, в России насчитывается шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019: у двух граждан Китая, которые уже выздоровели и выписаны из больницы, у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые находятся на карантине в Казани, и у россиянина, недавно вернувшегося из Италии.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом. Первые результаты анализов у них дали отрицательный результат.

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