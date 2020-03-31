У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Коронавирус обнаружен у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сообщает телеканал «Россия-24».

Об этом сообщила телеведущая в прямом эфире, передает РИА «Новости».

Информацию «Интерфаксу» подтвердили в самой больнице. Медики сообщили, что Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии.

«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», – сказали врачи.

За сутки в России выявлено 500 случаев коронавируса. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД