За сутки в России выявлено 500 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 тыс. 337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 500 в 24 регионах», передает РИА «Новости».

В Москве за сутки зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции, 48 в Санкт-Петербурге, девять в Дагестане.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2 тыс. 337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

Также за сутки восемь пациентов с COVID-19 умерли: пять летальных случаев в Москве, один в Петербурге, один во Владимирской области, один в Пензенской области. Всего в стране зафиксировано 17 смертей от нового коронавируса.

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При этом за сутки выздоровели 55 человек, из них Москва – 42 пациента, Приморский край – один пациент, Красноярский край – один пациент, Московская область – четыре пациента, Санкт-Петербург – два пациента, Курганская область – один пациент, Ярославская область – один пациент, Ленинградская область – один пациент, Кировская область – один пациент, Краснодарский край – один пациент.

Всего за сутки выписан 121 человек.

Напомним, власти ряда регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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