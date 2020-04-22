Кремль призвал не истерить в связи с сообщениями о нехватке средств защиты для врачей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не использовать сообщения врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах для «истерик и накручивания ситуации» и заявил, что все требования врачей должны исполняться региональными минздравами с помощью федерального центра.

«Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. И все мы знаем, что ежедневно ведется работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты прежде всего для врачей, для медиков, которые работают на фронте борьбы с коронавирусом. Конечно же, врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах. В каждом регионе есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Это в обязательном порядке», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о сообщениях врачей в регионах о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом.

Песков добавил, что главным адресатом этой информации должно быть министерство здравоохранения региона, а не средства массовой информации. По его словам, регионы обладают необходимым потенциалом для того, чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает в этом федеральный центр, причем достаточно эффективно.

«Но конечно, ситуация, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации неуместны, недопустимы. Сейчас главное – это обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей. И любые требования врачей в этом плане должны исполняться», – заключил он.

Штаб сообщает, что «за последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах». При этом 43,4% пациентов «не имели клинических проявлений болезни». Кроме того, зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 547 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД