В России подтвердили 5236 новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили 5 236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

Штаб сообщает в Telegram, что «за последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах». При этом 43,4% пациентов «не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране «зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах».

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 2548, Подмосковье – 631 и Санкт-Петербурге – 294.

Кроме того, зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 547 человек. За все время выздоровели 4420 человек.

Накануне, 21 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5 642. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 406 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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