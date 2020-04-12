Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращения добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

Самоизоляция может стать хорошей средой для приобретения новых умений и знанийФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Уже сейчас мы видим большое количество лайфхаков, которые сами люди придумывают для того, чтобы совладать с ограничениями самоизоляции», – декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о психологических ресурсах, которые помогут пережить трудности, а также дал практические советы сидящим дома гражданам и работающим на передовой медикам. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

              12 апреля 2020, 22:15

              Текст: Антон Никитин

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              Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

              «Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу», – говорится в сообщении на сайте президента России.

              Руководители России, США и Саудовской Аравии договорились о продолжении контактов.

              Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти. В ходе заседания все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи.

              Ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку, в том числе США.


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