Началось новое заседание ОПЕК+

Новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти началось, сообщил источник.

Один из делегатов отметил, что на заседании должно быть окончательно принято решение по сделке. «Встреча не должна быть такой долгой, как в прошлый раз», – передает его слова ТАСС.

Видеоконферения была запланирована на 19.00 мск, но началось в 20.15 мск.

Напомним, ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку. США также подтвердили готовность снизить добычу нефти.

При этом министр энергетики России Александр Новак сообщил, что неблагополучная ситуация на рынке сохранится как минимум до конца 2020 года.