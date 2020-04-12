Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки

На повторном заседании страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщил источник.

«Да, договорились на 9,7 млн баррелей в сутки», – передает его слова ТАСС.

Эта цифра означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в мае-июне, а не на 400 тыс., как предлагалось ранее.

Встреча еще продолжается.

До этого источники сообщали, что договоренности еще не достигнуты, переговоры шли с Мексикой.

Позже кувейтский министр нефти официально объявил, что ОПЕК+ достигла сделки, передает РИА «Новости».

В миннефти Ирана сообщили, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти предполагает участие всех 23 стран. Мексика также подтвердила, что участвует в сделке.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье началось новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти.

До этого сообщалось, что ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку, в том числе США.