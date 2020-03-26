Возвращающимся россиянам будут помогать из средств загранучреждений

МИД должен из средств загранучреждений помогать россиянам до возвращения на родину. Минфин выделит на это допсредства при необходимости, заявили в правительстве.

Об этом говорится на сайте правительства.

«Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО «Аэрофлот», ФГБУ «СЛО «Россия» и иных авиакомпаний», – говорится в перечне поручений по итогам заседания. Срок исполнения – 30 марта 2020 года.

Кроме того, внешнеполитическому ведомству поручено оказать содействие россиянам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения за счет средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности.

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Ранее стало известно, что Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза граждан страны.

Также федеральным властям поручено максимально перевести сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, регионам рекомендовано приостановить проведение «досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных» мероприятий и ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.

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