Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Об этом говорится на сайте правительства.

«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию России из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства», – указывается в сообщении.

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Напомним, с понедельника Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, исключение сделано лишь для рейсов из Москвы в столицы других государств и для чартеров для вывоза россиян.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем.

В среду, 25 марта, президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.

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