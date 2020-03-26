Федеральным властям поручено максимально перевести сотрудников на дистанционную работу

Федеральные органы власти должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса, заявили в правительстве.

Об этом говорится на сайте правительства.

«В целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учетом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти», – говорится в сообщении.

Также необходимо предоставить в правительство данные о числе переведенных на дистанционных режим работы сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов федерального органа исполнительной власти, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет, работников старше 60 лет.

При поэтапном переводе нужно предоставить информацию по каждому этапу и срокам их реализации, порядке организации работы сотрудников федеральной исполнительной власти, переведенных на дистанционный режим.

«Обеспечить проведение аналогичных мероприятий подведомственными организациями», – добавляется в сообщении.

Срок исполнения поручений – 27 марта.

Кроме того, регионам рекомендовано приостановить проведение «досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных» мероприятий, ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил МЭР, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости.

Роспотребнадзору поручено до 27 марта представить «график поставок в субъекты (...) расходных материалов для тест-систем в соответствии со сформированной заявкой, исходя из необходимости обеспечения их постоянного наличия в соответствующих лабораториях».

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Ранее стало известно, что Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза граждан страны.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД