ВШЭ решила созвать комиссию по этике из-за слов Матвейчева о «либеральной сволоте»

Университет «Высшая школа экономики» созовет комиссию по этике из-за слов профессора философского факультета вуза, политолога Олега Матвейчева про «либеральную сволоту» и 37-й год.

«Высказывания, допущенные им (Матвейчевым – прим. ВЗГЛЯД), являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды», – говорится в заявлении вуза.

«Руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию», – добавили во ВШЭ.

Речь идет о публикации Матвейчева, в которой содержится фраза «Нужен 37 год». Политолог рассказал о случае в аэропорту, где в связи с мерами, принимаемыми для недопущения распространения коронавирусной инфекции в России, пассажиров просят заполнить анкету прибывших из неблагополучной по коронавирусу страны.

«Одна либеральная пара и одна либералка: «Мы приехали в совок! Ничего писать не будем, не имеете права». После угроз, что их отвезут в Коммунарку, все заполнили. Вот именно эта сволота потом заражает других. Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие», – говорилось в публикации.

Позднее Матвейчев сообщил, что Facebook удалил его «тролль-пост». Копии заявления политолога сохранились в Сети в виде скриншотов.

По последним данным, в России за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В понедельник москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД