Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Поправки предусматривают не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь, передает ТАСС.

Также законом на уровне Конституции закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями.

Добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.

Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 22 апреля.

Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января, первое чтение документа прошло 23 января.

В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

В конце февраля глава государства заявил, что русский язык могут обозначить в Конституции как язык государствообразующего народа, но при этом основной закон страны должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

В Кремле подчеркивали, что внесение в Конституцию поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ», никак не ущемляет права национальных меньшинств.

Также была подготовлена поправка об упоминании в Основном законе страны Бога в историческом контексте.

6 марта все руководители думских фракций встретились с Путиным. На встрече глава государства заявил, что необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию России найдены.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не озвучив окончательной позиции его фракции, назвал решение внести изменения в Конституцию прогрессивным. По словам председателя ЛДПР Владимира Жириновского, ни одна поправка не несет в себе отрицательного смысла, при этом ряд из них расширяют полномочия парламента. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о готовности его фракции рассматривать законопроект «во втором и третьем чтениях».

Политолог Дарья Кислицына в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что парламентские партии внесли множество поправок, многие из которых в итоге были приняты, «если уж не буквально, то по духу».

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков, что позволит действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

Президент Владимир Путин одобрил поправку, но подчеркнул, что она должна пройти оценку в Конституционном суде. Одновременно он выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков. Депутаты Госдумы поддержали поправку Терешковой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».