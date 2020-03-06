Клишас объяснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом

Многие поправки в Конституцию носят сквозной характер, их невозможно разбить по главам, потому граждане страны должны голосовать не по каждой из них, а за законопроект в целом, заявил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон страны, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Клишас заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ», предложения граждан неразрывно связаны с тем, как органы государственной власти будут реализовывать эти положения Конституции, как будет обеспечена обратная связь с людьми, передает ТАСС.

Потому «поправки имеют всеобъемлющий характер, они друг с другом действительно связаны».

«Достичь результатов, которые поставлены перед нами президентом и людьми, которые внесли эти предложения, возможно, если мы будем реализовывать все эти меры в комплексе, поэтому людям будет предложено голосовать за законопроект в целом. Нельзя выдернуть полномочия тех или иных органов. Гражданам надо понять, что только реализация всех этих мер вместе скажется на качестве жизни каждого человека», – пояснил он.

Сенатор отметил, что многие граждане «постоянно ищут подвох», поэтому Центризбирком обязан четко изложить содержание поправок, а парламентариям, членам рабочей группы, законодательным собраниям субъектов, муниципалитетов необходимо объяснить людям их значение.

«Людей не нужно агитировать за то, что они сами предложили записать в текст Конституции. Людям просто нужно показать, что нет никакого лукавства, что написано действительно то, что они хотели увидеть в тексте основного закона. Если граждане увидят это, поймут, что это действительно влияет на качество их жизни, то они придут и проголосуют», – добавил Клишас.

Накануне глава российского государства Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.