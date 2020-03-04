Песков прокомментировал поправку в Конституцию о «государствообразующем народе»

Внесение в Конституцию поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ», никак не ущемляет права национальных меньшинств, эти опасения безосновательны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «если посмотреть предложения по изложению в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, там предлагается оказывать поддержку соотечественникам, живущим за рубежом, и так далее и тому подобное», передает РИА «Новости».

Потому «здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен».

Напомним, предлагается дополнить текст Конституции поправкой о том, что государство гарантирует «права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации».

При этом государство «защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей», гарантируя «сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, по сообщениям СМИ, якобы выступил против закрепления в Конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией.

Политолог Нарине Товмасян объяснила в комментарии газете ВЗГЛЯД смысл поправки о государствообразующем русском языке.