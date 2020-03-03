Политолог объяснила смысл поправки о государствообразующем русском языке

Политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов в ХМАО – Югре Нарине Товмасян заявила газете ВЗГЛЯД, что поправку о государствообращующем русском языке не стоит воспринимать как попытку ущемления других народностей.

«Поправка в конституцию относительно закрепления в тексте основного закона страны положения о «языке государствообразующего народа» является достаточно актуальной в свете обсуждаемых в последние годы тем, связанных с идентификационными смыслами и исторической ответственностью. Предложение о поправке подразумевает достаточно четкие и понятные цели утверждения культурной исторической общности народов, проживающих на ее территории. При этом не стоит воспринимать это предложение как попытку в какой-то степени ущемления других народностей, проживающих на территории Российской Федерации», – сказала она.

По ее словам, чтобы исключить спекуляции, «достаточно обратить внимание на то, что в тексте так же отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка».

«Можно сказать, что этот пункт в совокупности с некоторыми другими пунктами практически предлагает нам концептуализированную национальную идею, в которой уделяется особое внимание историческому пути народов, проживающих на территории Российской Федерации, преемственности поколений в ценностном и культурном плане, а также приверженности идеалам патриотизма», – заявила она.

Нарине Товмасян – политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов в ХМАО – Югре, младший научный сотрудник научно-образовательного центра института государства и права Сургутского государственного университета, преподаватель кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского государственного университета.