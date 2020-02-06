Похороненного на дорожке кладбища в Татарстане ветерана обещали перезахоронить с почестями

Ветерана Великой Отечественной войны Ханифа Ашрапова из Елабуги, похороненного на дорожке кладбища, перезахоронят с почестями, как только родственники примут решение о дате церемонии, сообщили в пресс-службе главы Елабужского района.

Жительница Елабуги Оксана Канцерене на странице в сети «Вконтакте» написала о том, что ее 93-летнего деда ветерана Великой Отечественной войны похоронили на дороге кладбища между рядами могил. Также, по словам женщины, в местном военкомате, куда родственники умершего обратились за оформлением необходимых документов, отказали в положенных выплатах, так как отчество ветерана в военном билете, выданном в 1963 году, не совпадает с отчеством, указанным в паспорте и удостоверении ветерана, передает РИА «Новости».

По обращению родственников Ашрапова исполкомом Елабуги была проведена служебная проверка, которая установила, что во исполнение религиозных предписаний ветеран был похоронен до полудня в день смерти. При этом родственники обратились в организацию, оказывающую ритуальные услуги, и в выборе места захоронения участия не принимали.

«За разрешением на захоронение в исполнительный комитет города Елабуга (родственники) обратились уже после похорон. Таким образом, муниципальные органы власти не смогли принять участие в похоронах ветерана. В любом случае руководство Елабужского района сожалеет о сложившейся ситуации. На встрече с внучкой ветерана было предложено два варианта разрешения ситуации: перезахоронение либо облагораживание территории. Родственники решили перезахоронить», – сообщили в исполкоме.

Представитель елабужского исполкома уточнил, что ветеран будет перезахоронен с почестями, как только родственники примут решение о дате, службам города и района предписано организовывать похороны ветеранов в торжественной обстановке при любых обстоятельствах.

Руководством Елабужского района объявлен выговор заместителю руководителя исполкома по социальным вопросам. «Что касается предприятия, оказывающего ритуальные услуги, к нему уже были замечания. Есть предписание прокуратуры на расторжение муниципального контракта, процесс запущен», – добавил источник в администрации.