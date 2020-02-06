Стали известны сроки поставки Индии российского фрегата

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Демократы США заговорили о возврате Аляски России

Не только отдать Аляску, но и принять, например, Чукотку в состав США, никакой президент США не может в принципеФото: кадр из видео
Безнадежная попытка вынести импичмент Дональду Трампу заставляет его противников делать все более абсурдные заявления. Никого уже не удивить тем, что демократы на полном серьезе говорят о том, что Трамп боится Путина, зависит от него и чуть ли не работает на Кремль. Но теперь президента США заподозрили в намерении отдать России Аляску. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала свою выходку обходительным поведениемФото: Jarrad Henderson/USA TODAY/Reuters
Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...

Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
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          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
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          • Поддержка сельского хозяйства

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              Стали известны сроки поставки Индии российского фрегата

              6 февраля 2020, 09:05

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Индия получит два фрегата проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», до конца первого полугодия 2024 года, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

              «Срок передачи ВМС Индии фрегатов проекта 11356, строящихся на калининградской верфи «Янтарь», в соответствии с имеющимися и согласованными сторонами планами работ определен до конца первого полугодия 2024 года», – передает ТАСС сообщение ФСВТС.

              Еще два фрегата по плану будут построены на индийской верфи. Как уточнили в ФСВТС, стороны уже приступили к подготовке верфи Goa Shipyard Limited к постройке кораблей.

              «Для производства кораблей необходимо дооборудовать индийскую верфь, разработать и поставить необходимую документацию, обучить индийских специалистов, в том числе и в ходе строительства кораблей на российской верфи», – пояснили в службе.

              Напомним, в конце января индийский посол в Москве Венкатеш Варма заявил, что все основные контракты России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) подписаны и выполняются по графику.

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