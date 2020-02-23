Соловьев возмутился «мерзкой историей» с биатлонистом Логиновым в Италии

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение биатлониста сборной России Александра Логинова сняться с масс-старта на чемпионате мира в Италии после субботнего обыска в его номере в отеле.

«Какой-то сплошной позор. Руководству Федерации (Союза биатлонистов России – прим. ВЗГЛЯД) пора подавать в отставку. Мерзкая история. И множество вопросов. Так почему тренер без аккредитации? Кому отдали? Как Федерация защищала и защищает нашего спортсмена? Так почему проводились обыски? Кто написал донос? Какова позиция Международной федерации? Теперь можно таким полицейским методом выводить фаворитов из гонок?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, Логинов решил не участвовать в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

В субботу в его номере в отеле, а также в номерах биатлониста сборной России Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. При этом не было выявлено никаких признаков применения допинга.

После инцидента Логинов задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок.