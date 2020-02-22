Итальянская полиция не нашла допинга у российских биатлонистов

Первичные результаты обыска, проведенного итальянскими карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили признаков применения допинга, заявили в посольстве России в Италии.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логвинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования», – передает ТАСС заявление посольства.

Как пояснили дипломаты, в соответствии с полученным документом, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга, что уголовно преследуется в Италии.

В посольстве добавили, что итальянские правоохранительные органы не планируют предпринимать никаких мер по ограничению свободы российских биатлонистов. Сборная, участвующая в чемпионате мира в Италии, продолжает принимать участие в соревнованиях.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.

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