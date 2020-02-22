Главный тренер биатлонной сборной России обвинил IBU в «заказе» обысков

Обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды, заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

«Смотрите, на этом чемпионате мира уже был вброс информации о допинговых делах Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, и сейчас вновь делается все, чтобы создать вокруг команды негативный фон. Да, Касперович (личный тренер Логинова – прим.газета ВЗГЛЯД) находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро. Сейчас же ситуация доведена до абсурда, уверен на сто процентов, что это спланированная акция», – передает ТАСС слова Хованцева.

Тем временем председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что обыски в сборной России в преддверии эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Италии похожи на провокацию.

«С юридической точки зрения все нормально, потому что итальянская полиция имеет право расследовать антидопинговые дела. По итальянскому законодательству даже хранение препаратов является уголовным преступлением. Обладание, распространение, фальсификация проб, уклонение от сдачи проб – это все наказывается, так что нужно дождаться итогов проверки. Но в случае с Логиновым это больше похоже на давление, провокацию и попытку повлиять на итоги эстафеты», – сказал депутат.

«Если у него ничего не будет обнаружено, а в этом я уверен, он парень чистый и честный, то это просто влияние на итог эстафеты. Ребят подняли в 6 утра, устроили нервотрепку. Конечно, они не в лучшем состоянии - ни Гараничев, ни, тем более, Логинов. Итоги эстафеты можно и нужно будет оспаривать, это позволяет регламент соревнований», – добавил Дегтярев.

Он отметил, что у Союза биатлонистов России (СБР) есть все ресурсы для проведения разбирательства.

«Уверен, СБР будет этим заниматься, все ресурсы есть, регламент, повторюсь, позволяет. Шансы на то, чтобы оспорить итоги эстафеты у нас есть. Если что-то будет обнаружено, вопрос к СБР как они ведут разъяснительную работу среди спортсменов и тренеров. Но на данный момент не похоже, что у Логинова что-то нашли, мне кажется, расследование закончится плачевно», – отметил Дегтярев.

«Что касается Касперовича, я не понимаю, зачем так подставлять всех? Что он там делал, если он не аккредитован? СБР в этом отношении должен провести свое расследование», – заключил парламентарий.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Министерство спорта России в связи с инцидентом потребовало соблюдать презумпцию невиновности, а посольство России в Италии направило ноту в МИД страны.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что эти обыски не могут пройти бесследно и, вероятно, повлияют на моральный настрой биатлонистов.

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