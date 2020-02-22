В Госдуме отреагировали на обыски в номерах российских биатлонистов

«Эти обыски не могут пройти бесследно. К сожалению, они, видимо, каким-то образом повлияют на моральный настрой биатлонистов», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Так он отреагировал на обыски итальянской полиции в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича.

«Скорее всего, обыски проводились специально, чтобы сбить тот настрой, который был у ребят. Логинов неплохо провел две гонки, одну из них смог выиграть. Принес нашей команде золото», – сказал Лебедев.

Вице-спикер Госдумы убежден, что вряд ли будут проводиться обыски в номерах биатлонистов из других стран. «Все это звенья одной цепи. Мы не должны постоянно кивать на Запад, что нас обижают, травят. Давайте мы наведем порядок в своем государстве по некоторым вопросам, в том числе связанными с теми допинговыми скандалами, которыми нас в последнее время бьют по голове. И тогда все эти процедуры и мероприятия отпадут сами по себе», – считает политик.

Вице-спикер добавил, что пока Россия только «вяло отбивается» и у нее отбирают золотые медали Олимпиад, чемпионатов. «Наших спортсменов банят на несколько лет, дисквалифицируют, а мы ни шатко, ни валко реагируем на все это и киваем в сторону сбежавшего Родченкова (бывший директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков). Не мог один лаборант клиники навести столько шороху в мире против такой сильной страны как Россия. Все-таки мы не Иран, не Ирак и не Ливия. Пора нам перестать валить все на западные спецслужбы, нужно найти в себе силы разобраться в этом по-настоящему внутри своей страны. Тогда все эти обыски, скандалы, дисквалификации – все это пройдет», – подытожил Игорь Лебедев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу рано утром итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича. У них, в частности, были изъяты ноутбуки.

По данным журналиста Дмитрия Губерниева, полицейские также обыскали машину Логинова. Журналист опубликовал в своем телеграм-канале видео с началом обысков.

Обыски были проведены после обращения Международного союза биатлонистов (IBU) – по мнению представителей организации, Касперович якобы «находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации».

Логинов на нынешнем ЧМ по биатлону завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится позже в субботу. В 2013 году Логинов был дисквалифицирован на три года за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

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