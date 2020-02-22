Обыски начались в номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева

В номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии проходят обыски, изымаются ноутбуки, сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Нуждов сообщил, что «в номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки», передает РИА «Новости».

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ», что обыски были проведены после обращения Международного союза биатлонистов (IBU) – по мнению представителей организации, Касперович якобы «находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации».

Логинов на нынешнем ЧМ завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало – 16.45 мск.

В 2013 году Логинов был дисквалифицирован на три года за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.