Россия направила ноту в МИД Италии в связи с обысками у биатлонистов

Посольство России в Италии направило ноту в МИД страны в связи с обысками у российской сборной по биатлону. Российская сторона потребовала принять все меры для обеспечения должных условий подготовки и участия спортсменов в соревнованиях на территории Италии.

Посольство России сообщило, что связалось с аппаратом председателя Совета министров Италии, а также с МИД Италии и запросило немедленных разъяснений.

«Направили официальную ноту в МИД Италии, в которой потребовали принятия всех мер для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Италии», – передает РИА «Новости» сообщение дипломатов.

Кроме того, посольство направило официальные обращения в адрес местных правоохранительных органов и прокуратуры.

Между тем Олимпийский комитет России (ОКР) направил официальные письма в Союз биатлонистов России (СБР), Международный союз биатлонистов (IBU) и Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии с требованием разъяснить инцидент с обысками у российских биатлонистов.

Напомним, в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, по информации Союза биатлонистов России, личный тренер Логинова Александр Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Министерство спорта России потребовало соблюдать презумпцию невиновности в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что эти обыски не могут пройти бесследно и, вероятно, повлияют на моральный настрой биатлонистов.