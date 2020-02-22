Минспорт выступил с требованием после обысков у российских биатлонистов

Министерство спорта России потребовало соблюдать презумпцию невиновности в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира по биатлону в Италии, говорится в заявлении ведомства.

«Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности в случае предъявления обвинений в совершении преступлений и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Министр спорта Олег Матыцин поручил срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте.

«Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий», – добавили в министерстве.

Напомним, в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, по информации Союза биатлонистов России, личный тренер Логинова Александр Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что эти обыски не могут пройти бесследно и, вероятно, повлияют на моральный настрой биатлонистов.