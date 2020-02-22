В Италии назвали причину обысков у биатлониста Логинова

В ордере полиции Италии на обыск отеля, в котором проживает сборная России по биатлону, говорится, что российский спортсмен Александр Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил.

Сам Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ» выразил надежду, что ситуация с обыском итальянскими полицейскими его номера в отеле на чемпионате мира не будет «замята», передает ТАСС.

«Спали, проснулись от того, что вломились в дверь и сразу забрали оружие. Просили сидеть на месте, в одних трусах, смотрел, как они проверяли мои вещи», – рассказал биатлонист.

Он добавил, что попросил привести «более компетентного переводчика». «Наш менеджер Екатерина, она пришла – проверила в документах, которые они принесли, это был запрос от IBU, видимо, какое-то недоверие от IBU (Международного союза биатлонистов – прим. ВЗГЛЯД)», – уточнил Логинов.

Во время обыска у спортсмена забрали телефон и компьютер. «Это больше всего меня расстраивает. Я не против, если бы они его проверяли и скопировали, но это личная вещь, в 2020 году необходимая для жизни. Они ничего не предъявляли, просто поступил сигнал и приехали карабинеры проводить обыск», – добавил Логинов.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку. «Мы не сломаемся!» – резюмировал Логинов.

Как сообщил РИА «Новости» глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, итальянская полиция может считать, что личный тренер Логинова Александр Касперович под чужой аккредитацией якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

«Они (итальянская полиция – прим. ВЗГЛЯД) считают, что здесь есть какая-то связь. Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом», – сказал Драчев.

Между тем сообщения об обысках в номерах биатлонистов российской сборной в Италии проверяют российские дипломаты. Они связались с полицией «для выяснения ситуации и установки обстоятельств происходящего».

«В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону и сейчас находится российская сборная, направлен сотрудник Генконсульства России в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте», – сообщили в посольстве.

Ранее в субботу стало известно, что в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии проходят обыски, изымаются ноутбуки.

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